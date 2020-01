Perugia, scatto da playoff: Melchiorri stende il Livorno 1-0

Un ottimo Perugia si prende tre punti importantissimi. Il Grifone supera il Livorno al termine di un match ben condotto. Nel primo tempo gli umbri mancano il gol in due occasioni con Mazzocchi e Melchiorri. Quest’ultimo, al secondo tentativo, è più preciso: sul lancio di Nicolussi si fa trovare pronto per il colpo di testa che batte imparabilmente il portiere Plizzari. Il Livorno accusa il colpo. Gyomber manca il raddoppio, mentre gli amaranto si rendono pericolosi solamente con Murilo. Nella ripresa il ritmo cala e la partita diventa più nervosa. Fioccano i cartellini. Il Perugia manca il bis con Falcinelli, ma non rischia mai. La vittoria lancia il Grifone in zona playoff.