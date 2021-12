Perugia-Ternana 1-1, furia Lucarelli: “Se fischiano così faccio “cavallo pazzo””

Pareggio con un gol per tempo a Perugia nel derby contro la Ternana

E' finito 1-1 il derby umbro tra il Perugia e la Ternana. In gol per i biancorossi Kouan poi ha risposto Pettinari nella ripresa. Polemico con l'arbitro il tecnico dei rossoverdi Cristiano Lucarelli che ha dichiarato:“Sul campo ci è stato detto che era fallo di mano ma non rigore. Dopo ci hanno detto che non c’era distanza per essere rigore. Accetto il metro di giudizio della distanza dalla mano al corpo. Però la prossima volta che mi viene fischiato fallo contro così faccio “cavallo pazzo”. Non si possono avere franchigie di centimetri per alcuni, è di metri per altri. Mi viene detto che quella distanza non è da rigore, da uomo di sport lo accetto. Ora voglia sia però sempre questo il metro di giudizio. L’occasione da rigore sarebbe stata estemporanea quindi pareggio giusto. Poi il Perugia ha messo in difficoltà tutte perché il suo merito è quello di non farti giocare. Non l’abbiamo digerita. Ma ho sbagliato io perché mi facevano paura Lisi e Falzerano e ho voluto un centrale in più per arginare ma la difficoltà a cinque è stata proprio sui quinti. Le neo promosse devono umilmente pensare alla salvezza innanzitutto”.