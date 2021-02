Pescara, contro il Lecce col lutto al braccio in memoria di Willy Braciano Ta Bi

In occasione del match contro il Lecce di questo pomeriggio, valido per la giornata odierna di Serie B, il Pescara ha deciso di scendere in campo con il lutto al braccio in ricordo del calciatore Willy Braciano Ta Bi, deceduto a soli 21 anni nel corso della giornata di martedì.

Il club lo ha comunicato via social con un post su Twitter nel quale si vede proprio il calciatore con la maglia della società abruzzese dato che nella passata stagione era tesserato con i biancazzurri.