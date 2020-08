Pescara, l’ex allenatore Bergodi ha contratto il Covid in Romania

L’ex allenatore del Pescara, Cristiano Bergodi, ha contratto il Coronavirus in Romania. L’attuale tecnico dell’US Craiova è attualmente ricoverato in ospedale e pare che le sue condizioni non siano preoccupanti.

IL MISTER

Il tecnico ha avuto un grande trascorso da giocatore tra le fila della Lazio, e in queste ore tantissimi tifosi biancocelesti stanno mandando il proprio supporto all’allenatore. Sulla panchina del Pescara l’esperienza di Bergodi non è stata particolarmente fortunata, avendo raccolto in Serie A 3 vittorie, 1 pareggio e 10 sconfitte. L’esperienza in Romania sulla con il Craiova fino a questo momento non è affatto negativa: 6 vittorie e 1 sconfitta per un totale di 18 punti raccolti in campionato.