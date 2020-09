Pescara, Oddo si ripresenta: “Dobbiamo ricostruire, ma credo in me stesso”

Massimo Oddo è ancora una volta l’allenatore del Pescara. Gli abruzzesi hanno mantenuto per i capelli la Serie B e adesso proveranno a ricostruire con il tecnico che aveva riportato il club in Serie A per l’ultima volta.

LE PAROLE DI ODDO

“Dobbiamo ricostruire dopo una salvezza raggiunta all’ultimo secondo e dopo alcune partenze illustri. Non mi spaventa questa nuova avventura, ho fiducia nelle mie capacità. La trattativa inizia tempo fa? Leggere certe cose non mi piace, ho le prove sul cellulare che questa trattativa ha visto l’alba cinque giorni fa”. Queste le parole del neo tecnico del Pescara Massimo Oddo al momento della sua seconda presentazione da allenatore del club abruzzese.