Pescara-Perugia playout Serie B diretta streaming, dove vedere il match oggi

Pescara-Perugia si gioca questa sera lunedì 10 agosto alle 21. Sfida d’andata per il playout Serie B che decreterà quale delle due squadre resterà in cadetteria e chi, invece, retrocederà in Lega Pro. Il primo confronto si disputerà allo stadio Adriatico di Pescara.

Pescara-Perugia, le probabili formazioni

Entrambe le squadre sono reduci da recenti cambi d’allenatore: Sottil ha preso il posto di Legrottaglie, mentre Oddo è stato richiamato dopo il precedente esonero in sostituzione di Cosmi. I padroni di casa dovrebbero schierarsi con Fiorillo in porta. Zappa, Scognamiglio, Campagnaro e Masciangelo in difesa. Memushaj, Palmiero e Kastanos in mediana; davanti, Galano e Pucciarelli a supporto di Maniero. Gli ospiti andranno in campo con Vicario, Rosi, Sgarbi, Gyomber, Mazzocchi in difesa. Dragomir, Carraro e Falzerano in mezzo al campo. Tridente d’attacco composto da Falcinelli, Iemmello e Capone.

PESCARA (4-2-3-1): Fiorillo; Zappa, Scognamiglio, Campagnaro, Masciangelo; Kastanos, Palmiero, Memushaj, Galano, Pucciarelli Maniero.

PERUGIA (4-3-3): Vicario; Rosi, Sgarbi, Gyomber, Mazzocchi; Dragomir, Carraro, Falzerano; Falcinelli, Iemmello, Capone.

Dove vedere il match in streaming e diretta

La partita tra Pescara-Perugia sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN che detiene i diritti per il campionato di Serie B. La sfida potrà essere seguita dal sito ufficiale www.dazn.com/it. Il match tra le due formazioni sarà visibile in diretta streaming appunto su DAZN anche attraverso dispositivi mobili come pc (collegandosi al sito) o l’applicazione scaricabile su una smart tv, su PlayStation 4 o Xbox, o ma anche susmartphone, tablet e notebook. Se non si possiede un televisore smart si può rimediare collegandolo ad un supporto come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In questo modo lo spettacolo di Pescara-Perugia è garantito.

