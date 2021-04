Pescara, tifosi inferociti: striscione appeso allo stadio contro società e squadra

Penultimo in classifica in Serie B con 23 punti in 30 partite, il Pescara è in piena zona retrocessione. Le due ultime sconfitte con Ascoli e Vicenza hanno spazientito i tifosi che sono scesi sul piede di guerra. Questo pomeriggio è stato apposto uno striscione all’esterno dello stadio Adriatico, per esattezza sul lato della Tribuna Majella, che recita: “Squadra incompetente. Presidente pezzente…Siete l’emblema di questo calcio indecente“.

PLAYOUT ULTIMA SPIAGGIA – Mancano otto giornate alla fine della stagione regolamentare di Serie B, poi sarà tempo di playoff e playout. Gli abruzzesi sono migliorati dall’arrivo di Grassadonia sulla panchina ma non tanto da avvicinarsi alle altre squadre e la zona salvezza dista 11 punti mentre quella playout 6. Ma intanto la pressione si fa forte e lo striscione di oggi è una ulteriore conferma che non c’è più feeling tra i tifosi e la società.