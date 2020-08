Pescara, via Sottil si cerca un sostituto: sale quotazione Di Biagio

Il Pescara anche se ringrazia il tecnico Andrea Sottil per aver mantenuto la squadra in B dopo lo spareggio con il Perugia, non continuerà con l’ex mister del Catania. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il Pescara sarebbe salita, nelle ultime ore, la candidatura di Fabio Pecchia, ex tecnico della Juventus Under 23. Questi avrebbe superato la concorrenza, rappresentata dallo stesso Sottil e da Massimo Oddo. Altro candidato di rilievo per la successione di Sottil sarebbe, infine, Luigi Di Biagio. Anche quest’ultima, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe un’idea delle ultime ore. Insomma, per la prossima panchina pescarese potrebbe essere corsa a due tra l’ex Juventus U23 e l’ex Nazionale.