Pisa fermato dalla Spal e il Brescia dalla Ternana. Cade il Benevento

Pari per Pisa e Brescia, il Monza torna alla vittoria. Super Ascoli. Un punto a Como e Crotone

Giocate nel pomeriggio sette partite della 20a giornata di Serie B. Non sono mancate le sorprese come anche lo spettacolo. La Spal ha fermato il Pisa sul pari. La cura Venturato sembra funzionare e dopo il Benevento gli estensi hanno fermato la capolista. Un pareggio per 0-0 che sta stretto agli estensi, coi toscani che hanno pensato soprattutto a difendersi creando in pratica una sola occasione al 19′ della ripresa sventata alla grande da Thiam. Troppo poco per pensare di portare a casa l’intera posta. Le scorie della sconfitta interna patita contro il Frosinone evidentemente non sono state ancora smaltite. Non ne approfitta, però, il Brescia, con la squadra di Inzaghi non va oltre l’1-1 con la Ternana. Il Rigamonti rimane tabù: ultima vittoria a novembre con il Pordenone. Gli umbri di Lucarelli, invece, escono dal campo con merito e con un punto in tasca. Vantaggio della Ternana all’11’: Sorensen colpisce di testa dal cuore dell’area di rigore, palla deviata da Bisoli ad ingannare Joronen non perfetto nell’occasione. Le rondinelle trovano il pareggio al 34′ con Jagiello. Nel finale traversa dell’ex Donnarumma a negare il gol vittoria agli umbri.