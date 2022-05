Pisa-Monza, le formazioni ufficiali

Calcio d'inizio alle 20.30

L'ultimo verdetto di Serie B sarà emesso stasera al termine del match Pisa-Monza, gara di ritorno della finale playoff. Nella gara di andata ha prevalso la squadra di Stroppa per 2-1 con le reti di Dany Mota e Gytkjear per il Monza, mentre per il Pisa ha accorciato le distanze nei minuti di recupero Berra. Un risultato che lascia tutto aperto. E' chiaro che al Pisa serve vincere con due gol di scarto per toccare con mano il paradiso chiamato serie A. Qualsiasi altro risultato con un gol di scarto a favore dei nerazzurri porterebbe ai supplementari e agli eventuali rigori. Il Monza ha due risultati su tre per approdare per la prima volta nella storia in massima serie.