Pisa supera l’Alessandria e il Brescia affonda il Cosenza

2 a 0 per i toscani contro l'Alessandria, manita degli uomini di Inzaghi al Cosenza

Nei due anticipi della seconda giorna di Serie B, successo casalingo del Pisa contro l'Alessandria e del Brescia contro il Cosenza. Entrambe le squadre viaggiano a punteggio pieno in classifica con sei punti in 180'.

Un Lucca travolgente entra e segna due gol che schiantano la resistenza dell’Alessandria e fanno sognare il Pisa. Vittoria meritata per i nerazzurri anche se i grigi per un’ora hanno fatto soffrire i padroni di casa concedendo pochi spazi. Nella ripresa le emozioni piu’ belle. Prima Mustacchio fallisce il bersaglio grosso da due passi, poi e’ il Pisa ad andare vicino al gol con il nuovo entrato Cohen che calcia a lato su assist di Toure’. La gara si decide a dieci minuti dalla fine quando Lucca spinge in rete un bel cross di Marsura. Passano cinque minuti e il centravanti, stavolta servito in rovesciata da Masucci, segna ancora di destro con un diagonale implacabile. Con questo 2-0 il Pisa vola in testa alla classifica di B.