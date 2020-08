Playoff Serie B, harakiri Cittadella: il Frosinone rimonta e va in semifinale

Dal Paradiso all’inferno, da una sconfitta quasi certa all’insperato trionfo. La sfida playoff tra Cittadella e Frosinone racconta la stessa storia vissuta in maniera diametralmente opposta. I veneti, che giocano in casa, vanno avanti di due reti, ma vengono rimontati nei tempi regolamentari ed eliminati clamorosamente all’ultimo respiro da una prodezza di Ciano che insacca con un mancino perfetto. Il Frosinone va così in semifinale.

LA GARA

Il Cittadella fa valere il fattore campo. La squadra di casa aggredisce subito il Frosinone e il forcing permetter ai veneti di conquistare un rigore al 6′. Il penalty viene trasformato da Diaw. D’Urso sfiora il raddoppio a cavallo della mezzora, ma Bardi devia in angolo. Nulla può l’estremo difensore su Diaw, che in pieno recupero fissa il 2-0 con un destro al volo. Un minuto dopo si riapre il match: Salvi inventa un tiro preciso che non dà scampo a Paleari. Al 52′ ecco il pari di Dionisi con un destro che si insacca all’incrocio dei pali. Il Cittadella sfiora il nuovo vantaggio con Benedetti, che colpisce il palo. Branca e Stanco mancano il 3-2 per i veneti e si va ai supplementari. Peccati mortali con il senno di poi, dato che proprio all’ultimo minuto dei tempi supplementari Ciano mette a segno la rete dell’apoteosi dei ciociari.