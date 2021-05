Playoff Serie B: il Cittadella elimina il Brescia, affronterà il Monza

Il Cittadella batte il Brescia 1-0 e lo elimina dai playoff di Serie B: affronterà il Monza

I playoff di Serie B iniziano ad emettere in primi verdetti. Il Cittadella è riuscito a sconfiggere per 1-0 il Brescia nel match delle 18 grazie al gol di Proia. Adesso lungo il suo percorso troverà il Monza di Christian Brocchi. Per il Cittadella si tratta della sesta partecipazione ai playoff, la quinta consecutiva, senza mai riuscire a raggiungere il tanto agognato traguardo della Serie A. Alle ore 21, invece, il Venezia di Zanetti affronterà in casa il Chievo Verona di Aglietti, già vincitore dei playoff con il Verona. Chi vincerà il confronto affronterà il Lecce.