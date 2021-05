Playoff Serie B, Venezia regge a Lecce e va in finale!

Basta un pareggio al Venezia per aggiudicarsi la finale di playoff di Serie B

Dopo 180 minuti al cardiopalma, il Venezia agguanta la finale di playoff, superando nel doppio confronto il Lecce. Al Via del Mare finisce 1-1, che basta alla squadra di Zanetti alla luce della vittoria per 1-0 maturata nel match di andata. Aramu sblocca la gara al termine del primo tempo su rigore, dopo la revisione di Irrati al Var. Il Lecce reagisce con Pettinari al 65’, ma si mangia l’occasione del vantaggio con Mancosu, che spara alto un preziosissimo penalty. Venezia in finale dei playoff contro il Cittadella.