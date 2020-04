Pordenone, il messaggio di Lovisa: “Sto meglio, grazie a tutti”

Nelle ultime ore, un nuovo caso di positività al Coronavirus ha colpito il mondo della Serie B. Si tratta del presidente del Pordenone Mauro Lovisa. Il numero uno dei ramarri però ha voluto rassicurare tutti i tifosi sulle sue condizioni di salute.

GRAZIE – Questa parte la lettera apparsa sul sito ufficiale del Pordenone: “Vista l’ondata di messaggi di queste ore dopo la diffusione della notizia della mia positività al Covid-19 ci tengo a intervenire ufficialmente. In primis per ringraziare tutti coloro che si sono interessati al mio stato di salute con un sms o una telefonata. Segno di affetto e vicinanza, che sono sentimenti mai scontati. Da questo canale rispondo così a tutti: sì, sto lottando anche io contro questo maledetto virus, ora sto meglio ma non sono ancora guarito, come invece erroneamente riportato oggi su un quotidiano al pari di altre ricostruzioni prive di ogni fondamento. La prossima settimana mi sottoporrò a un nuovo tampone, con l’auspicio di chiudere definitivamente questo spiacevole periodo”.