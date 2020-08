Pordenone, Tesser: “Gran lavoro di questa società. Abbiamo fatto la gara che volevamo”

Il tecnico del Pordenone, Attilio Tesser, commenta la semifinale di andata dei playoff di Serie B vinta contro il Frosinone per 1-0

LE PAROLE DI TESSER

“Una bella partita e intensa, siamo venuti a Frosinone per giocarcela. Abbiamo avuto le nostre occasioni e le abbiamo sfruttate. Vittoria meritata. Lasciare fuori Tremolada è complicato in questa categoria – ha detto il tecnico dei “Ramarri” -. Vado alternando i centrocampisti per garantire i nostri equilibri. Tremolada replica in campo quello che fa in allenamento, di questi gol ne fa tanti. Abbiamo condotto la partita proprio come volevamo. Ora ci sono ancora novanta minuti importanti, dovremo stare molto attenti – il monito di Tesser -. Abbiamo una mentalità e un temperamento che viene dal campionato di Lega Pro vinto l’anno scorso. C’è consapevolezza in noi, siamo stati sempre in alto in classifica durante il campionato e qualcosa vorrà dire. Riusciamo a fare cose interessanti quando giochiamo così”. “Venivamo da una promozione, abbiamo lavorato bene insieme alla società che ha contribuito portando giocatori congeniali al progetto a gennaio, come Tremolada. C’è ancora molto da fare ma questa è la strada giusta”, ha concluso Tesser a Dazn