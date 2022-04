Pordenone, via il tecnico Paci. L’ex Catania Biondi prende il numero 21

Novità oggi in casa Pordenone con una partenza e un ritorno

Arrivi e partenze al Pordenone ultimo in Serie B con 17 punti. La società friulana dopo la sconfitta contro l'Alessandria ha deciso di esonerare il tecnico Massimo Paci. Un addio e un ritorno visto che è già arrivato e si sta allenando con i ramarri l'ex Catania, Kevin Biondi che ha scelto la maglia numero 21. Per la mezzala probabile il debutto contro il Benevento, match in programma il prossimo 18 aprile. Questo il comunicato dell'esonero di Paci: Il Pordenone Calcio comunica di aver risolto consensualmente i contratti in essere con Massimo Paci, Roberto Guana e Gabriele Aldegani, rispettivamente allenatore, allenatore in seconda e allenatore dei portieri nella prima parte della stagione in corso. Ai tecnici la Società augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera.