Pronto il progetto di Tacopina “Spal Made in North America”

L'avvocato italoamericano ha in animo diversi progetti per diffondere il marchio della Spal negli Stati Uniti

Joe Tacopina questa settimana firmerà il contratto preliminare dagli Stati Uniti che porterà il passaggio della totalità delle quote azionarie della Spal dalla famiglia Colombarini. Per il closing sarà necessario attendere alcune settimane ma Tacopina ha confermato a Itasportpress che sarà a Ferrara due giorni prima dell'ultimo atto previsto per il 7 di agosto. Nelle more l’attuale proprietà è chiamata a gestire la quotidianità, ma concordando ogni mossa con Tacopina e soci.

PROGETTO AMERICANO - L'avvocato italoamericano ha anticipato parte del progetto che ha in mente per diffondere il marchio spallino negli Stati Uniti. Tacopina ha confermato alla nostra redazione che ha in animo l'apertura di diverse academy nel Nord America e principalmente nella zona di New York visto che ci sono molte persone di origini italiane che vivono lì e sono molto entusiaste di questo progetto. Molti vogliono partecipare alla nascita e alla crescita delle Spal Academy che nelle intenzioni di Tacopina poi si espanderebbero in tutti gli Stati Uniti. Nel progetto rientra anche l'organizzazione di diverse gare amichevoli da disputare in America anche per far conoscere meglio la Spal nel territorio a stelle e strisce. Del resto il calcio italiano è molto seguito in America, tanto che finisce sempre di più nel mirino degli investitori statunitensi. La cordata capitanata da Joe Tacopina starebbe pensando anche alla creazione della Spal Legends. Le vecchie glorie spalline in campo in giro per il mondo con Fabio Capello in panchina.