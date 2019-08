Quagliarella, adesso è tutto vero: sottoscritto l’abbonamento per la Juve Stabia

Lo aveva promesso e, adesso, ha mantenuto la parola. Al cuore non si comanda e Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha sottoscritto l’abbonamento per seguire la Juve Stabia. Lui, originario di Castellammare, è senza dubbio un tifoso doc che non poteva far mancare il proprio appoggio alla squadra della sua città.

Come mostra il profilo social su Instagram e Twitter della società, Quagliarella ha sottoscritto l’abbonamento per la Juve Stabia grazie a suo padre che si è mosso per conto del centravanti. Un gesto d’amore e, puramente simbolico, visto che a causa dei suoi impegni con la Sampdoria difficilmente il bomber potrà essere presente allo stadio. Un gesto che il club e i suoi tifosi hanno apprezzato come dimostrano le parole della società: “Un gesto di pura passione quello di Fabio Quagliarella che oggi, a mezzo del padre, ha sottoscritto il proprio abbonamento. Al di là del valore simbolico, grazie Fabio, un campione dentro e fuori dal campo. Ti aspettiamo al Menti per riabbracciarti“.