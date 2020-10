Reggina-Cosenza diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Reggina-Cosenza si gioca oggi alle 21.00 il match di Serie B tra le due squadre calabresi. Grande derby per il campionato cadetto che avrà tanto seguito sia in tv che sui social. La partita verrà trasmessa su DAZN ma anche dalla Rai. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vederla.

Reggina-Cosenza, le probabili formazioni

La Reggina dovrebbe concedere una giornata di riposo al difensore Rossi, che probabilmente sarà sostituito da Gasparetto. L’ex atalantino giocherà in coppia con Thiago Cionek. In attacco si gioca duro con il duo Menez e Denis che cercano gol per far gioire tifosi e mister Toscano. Alle loro spalle potrebbe esserci Mastour e non Bellomo.

Anche Occhiuzzi medita qualche aggiustamento in difesa per il suo Cosenza. Ballottaggio tra Ingrosso e Tiritiello, l’eroe del match con la Spal. Possibile qualche nuovo innesto, come il canterano della Roma, Bouah, che dovrebbe scavalcare capitan Corsi sulla destra. Il ruolo del trequartista nel 3-4-1-2 lo ricoprirà il frizzante francoalgerino Bahlouli.

REGGINA (4-3-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Gasparetto; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Mastour; Menez, Denis.

COSENZA (3-4-3): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Bouah, Bruccini, Sciaudone, Bittante; Bahlouli; Baez, Carretta.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Reggina-Cosenza si giocherà come detto oggi alle 21. La partita sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN. Per seguirla da sito o app basterà accedere al proprio account Dazn da un dispositivo compatibile e selezionare nel mosaico del menù principale (o della sezione dedicata alla serie B) l’evento della partita, con prepartita prima del calcio d’inizio.

Per vedere lo streaming di DAZN su una tv, invece, serve una smart tv connessa a internet, una console supportata o un decoder Sky Q tramite l’app DAZN oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.

Ma il big match tra le due forze sarà disponibile anche in diretta tv sulle reti Rai. Per chi volesse vedere la gara comodamente alla televisione, infatti, potrà collegarsi su Rai Sport e Rai Sport Hd (canali 57 e 58 del digitale terrestre) e vedere in chiaro il match. Anche la Rai con RaiPlay garantisce lo streaming anche da pc, smartphone o tablet.