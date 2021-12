Reggina, esonerato il tecnico Aglietti

Vicino il ritorno di Toscano sulla panchina calabrese

Dopo la sconfitta di ieri per 4-0 in casa contro l'Alessandria, la dirigenza della Reggina ha deciso di esonerare il tecnico Alfredo Aglietti che lascia la squadra al tredicesimo posto in classifica con 22 punti dopo averla portata ad inizio stagione in zona playoff. Ma pesano le cinque sconfitte consecutive in campionato contro Cremonese, Benevento, Ascoli, Lecce e Alessandria. Questo il comunicato del club amaranto: La squadra calabrese Reggina 1914 comunica di aver sollevato il tecnico Alfredo Aglietti dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia sentitamente mister Aglietti per l'impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi. La proprietà sta valutando il sostituto di Aglietti ma pare che la panchina dovrebbe essere riaffidata a Mimmo Toscano, sostituito nella passata stagione da Marco Baroni e ancora sotto contratto.