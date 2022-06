Reggina, futuro ancora nebuloso. Le ultimissime

La Reggina non naviga in acque tranquille e al momento l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B (scadenza ultima 22 giugno) è a forte rischio. Da quanto appreso da Itasportpress.it, pare che gli avvocati di Luca Gallo stanno cercando di chiedere a tutti i tesserati una riduzione al 30% del debito sportivo, che significa una rinuncia di due mesi di stipendio. Questa sarebbe la proposta per salvare la Reggina quando mancano pochi giorni alla scadenza del 22 giugno per iscriversi al torneo cadetto. Ad oggi l'amm.unico è ancora Fabio De Lillo. I vertici dirigenziali sono ancora in una fase di discussione per un debito che avrebbero dovuto già saldare.