Reggina, Menez avverte: “Non ho perso la passione. Posso giocare ancora a lungo”

Jeremy Menez avverte i tifosi della Reggina: è pronto a stupire ancora

E' arrivato alla Reggina con grandi aspettative, ma, come accaduto anche in altre occasioni durante la sua carriera, Jeremy Menez si è trovato a fare i conti con gli infortuni. L'attaccante francese, ex di Roma e Milan, non demorde e annuncia il suo ritorno in campo durante un'intervista rilasciata al sito del Monaco, altra società in cui ha militato negli anni scorsi: "La mia prima stagione è stata un po' difficile, ma ora sta andando meglio, mi trovo bene con il mister e con i compagni. Al momento ho un problema al tallone e non sto giocando da un paio di settimane, ma sono in fase di recupero. Ho sempre la stessa passione e la stessa voglia di giocare a calcio, ho 34 anni e ho ancora molti anni davanti per giocare a calcio. O almeno così spero". Se lo augurano anche i tifosi calabresi, pronti a esultare per le sue prodezze.