Reggina-Monza, il match è a rischio

Sono pessime le condizioni del manto erboso dell'impianto calabrese

Potrebbe non svolgersi Reggina-Monza visto che il match previsto per le 18 è a rischio rinvio. Tutta colpa delle condizioni del Granillo che ha un manto erboso spelacchiato e a tratti bruciato. Il direttore di gara, Antonio Giua, sta decidendo il da farsi di concerto con i dirigenti delle due squadre e la Lega di serie B. Difficile al momento capire quale sarà la decisione finale, ma per la Reggina potrebbe materializzarsi lo 0-3 a tavolino. Attimi concitati al Granillo, decisione attesa a breve.