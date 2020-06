Il colpo di giugno in Serie B è della neopromossa Reggina che ha ufficializzato l’arrivo di Jeremy Menez.. Ad annunciarlo in conferenza stampa lo stesso presidente del club calabrese Luca Gallo: “E’ il mio regalo per la SerieB” ha sottolineato il massimo dirigente del sodalizio calabrese. Il francese ha firmato un contratto triennale.