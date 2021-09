Reggina, risoluzione consensuale con dg Mangiarano

L'ex dirigente del Milan lascia il club dopo una stagione

Le parti hanno di fatto completato il percorso tracciato lo scorso febbraio, che ha visto il DG entrare fin da subito in un ruolo centrale, sotto il profilo della messa in sicurezza dei conti e della razionalizzazione delle risorse. Dopo aver raggiunto brillantemente gli obiettivi prefissati, il club ed il dottor Mangiarano hanno deciso di salutarsi da buoni amici, all’insegna della reciproca soddisfazione.

Da parte della Reggina, dunque, un caloroso ringraziamento al DG per l’operato svolto, con professionalità e lungimiranza, in un periodo decisamente controverso e delicato per l’intero sistema calcio e non solo.