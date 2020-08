Reggina scatenata sul mercato, il sogno si chiama…Hernanes

Il ritorno in B della Reggina ha scatenato i sogni dei tifosi amaranto che aspettavano questo momento da circa 7 anni. La squadra di Toscano ha raggiunto una promozione meritata, ma il prossimo campionato cadetto si preannuncia molto complicato. Oltre alle retrocesse dalla A, anche il Monza punta a costruire una squadra competitiva per cercare il doppio salto.

REGGINA SU HERNANES

Dopo la promozione il presidente Giovanni Gallo ha regalato alla piazza una vecchia conoscenza della Serie A, Jeremy Menez, ma gli obiettivi in casa Reggina sono tanti. Oltre al francese in organico ci saranno anche Denis e Kyle Lafferty e il prossimo innesto potrebbe essere il brasiliano Hernanes. L’ex Juventus e Lazio attualmente milita nel San Paolo e lo stesso Gallo ha dichiarato di aver già fatto un tentativo: “Abbiamo lavorato per prendere Hernanes. Per il momento la situazione si è bloccata, ma il mercato è lungo e chissà. Purtroppo dovremo anche vendere e sarà doloroso. Certamente dobbiamo puntellare centrocampo e difesa per adeguarci a un campionato durissimo”. Queste le sue parole a Gianlucadimarzio.com.