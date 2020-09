Reggina, sfuma il sogno Rami. Taibi duro: “Ci ha mancato di rispetto”

In casa Reggina la voglia di disputare un ottimo campionato è tanta. Il presidente degli amaranto Gallo sta allestendo una squadra assolutamente competitiva per la categoria e i tifosi non vedono l’ora di vederla all’opera.

RAMI DICE NO ALLA REGGINA

Sul mercato la società ha lavorato in maniera quasi perfetta regalando giocatori importanti a Domenico Toscano. Oltre a Jeremy Menez, anche Kuzmanovic e LAfferty hanno sposato il progetto e la dirigenza era ad un passo anche da Adil Rami. L’ex Milan però all’ultimo ha deciso di declinare l’offerta provocando l’ira del ds Taibi: “Non andiamo più su Rami, avevamo l’accordo, era tutto organizzato, biglietti, visite e quant’altro. Alle ore 23.30 di ieri mi ha chiamato il procuratore e mi ha detto che il ragazzo aveva qualche problema e non poteva arrivare in Italia entro oggi. Non ci è sembrato un comportamento lineare, siamo stati al telefono sino alle 4 di mattina con agente e intermediario per cercare una soluzione. Noi non aspettiamo nessuno, abbiamo deciso di interrompere la trattativa. Non muore nessuno, cercheremo altro. Poteva chiamare prima, non c’è stata chiarezza e rispetto nei nostri confronti. Abbiamo perso due mesi, ma andiamo avanti, abbiamo le idee abbastanza chiare“.