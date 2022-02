Reggina, tasse non pagate e futuro club inquieta i tifosi

Pagati solo gli stipendi di Novembre e Dicembre. Deloitte prima e la CoViSoc poi certificheranno l'inadempimento e poi la Giustizia Sportiva farà il suo corso

In cinque giorni a Reggio Calabria è successo di tutto. Si è passati dalla gioia per la vittoria nel derby, al malore del presidente Gallo, alla vittoria di ieri a Ferrara contro la SPAL fino ad arrivare ad oggi, data in cui scadevano i pagamenti di stipendi e contributi. La Reggina non ce l'ha fatta ad onorare tutti gli impegni. Pagati solo gli stipendi di Novembre e Dicembre. Deloitte prima e la CoViSoc poi certificheranno l'inadempimento e poi la Giustizia Sportiva farà il suo corso. Dura da digerire per un club il cui presidente è parso impossibilitato proprio nei giorni delle scadenze. Il lutto della madre di Luca Gallo ed il malore nella giornata di lunedì, comunicato anche attraverso il sito ufficiale, hanno dato un segnale. Sulla gravi condizioni del patron del sodalizio calabrese è stato molto chiaro il DG Iriti che, dopo aver visitato Gallo, è intervenuto ai microfoni di RegginaTv mentre era in viaggio per Ferrara.

ADEMPIMENTI - Non un buon segnale, comunque, quello che arriva dall'unico club tra Serie A e Serie B a non aver onorato l'unica scadenza federale della stagione 2021/2022. Infatti i prossimi adempimenti, se non onorati, saranno sanzionati nella stagione successiva. Proprio in queste settimane la FIGC ha riunito tutte le Leghe per discutere i prossimi criteri per l'iscrizione al campionato. Esclusa la Serie A dove resisterà solo un indicatore (quello della Liquidità?) in Serie B e Serie C l'idea è quella di riprendere la strada del "ripienamento" (vale a dire versamento delle perdite da parte dei soci) in una misura più ridotta, oggi, per poi arrivare al pareggio tra qualche anno. Sicuramente con il Presidente Gallo in buona salute la Reggina non sarebbe arrivata a bucare la scadenza. Ma se dovesse persistere questa situazione allora il club ed i suoi tifosi potrebbero correre altri rischi.