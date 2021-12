Reggina, Toscano: “Quando mi hanno chiamato ho sentito il fuoco dentro”

Domenico Toscano è il nuovo allenatore della Reggina e oggi è stato presentato

Dopo la pesante sconfitta contro l'Alessandria e il conseguente esonero di Alfredo Aglietti, la Reggina ha scelto Domenico Toscano come nuovo allenatore del club amaranto. Per il tecnico calabrese si tratta di un graditissimo ritorno. Lo stesso oggi presentato alla stampa ha detto: "Ringrazio la società per aver riposto a me la fiducia, se sono qui è perché le cose non vanno bene. La motivazione è tanta e sono convinto che questa squadra ha dei valori, che però sono stati persi nell'ultimo periodo -riporta tuttoreggina.it-. E' un campionato difficile, il più difficile degli ultimi anni. In questo momento bisogna guardarsi alle spalle e serve ritrovare compattezza e equilibrio. Sabato abbiamo una partita difficile, ci aspetta un finale di girone d'andata difficile ma affascinante, ho visto una squadra determinata e cattiva".