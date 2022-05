Reggina, tutta la verità? Basta ascoltare Lucio Battisti…

La Reggina attraversa un momento difficile della propria storia

Fiumi di parole sulla Reggina. La vicenda sull'iscrizione al prossimo campionato del club amaranto, si sta trasformando in una sorta di telenovela. Oggi in un’intervista rilasciata al portale Strettoweb.com, l'avv. Riccardo Veli (legale di Luca Gallo, presidente in carica del club amaranto, attualmente agli arresti domiciliari) ha voluto fare chiarezza rispondendo probabilmente a Itasportpress.itche ha sollevato dei dubbi sul futuro in Serie B del club amaranto. Il legale dichiara con una sincerità disarmante che: "Gallo, a settembre (2021, ndr), aveva dato mandato esclusivamente a me – chiosa Veli – di trovare dei soggetti che fossero disponibili a rilevare il club…”.

Ma facendo un salto indietro di qualche mese sempre su Strettoweb troviamo anche la risposta di Luca Gallo a questa dichiarazione di oggi di Veli. Esattamente il 13 dicembre del 2021. "La Reggina non è in vendita. Chi dice il contrario è un millantatore, oltre ad essere imbecille, cretino e deficiente. Sono avanzate proposte di acquisto? No, è una cazzata, un’idiozia, una baggianata. Oltre me, non c’è altro.”

Ma sempre oggi l'avv. Riccardo Veli fa una precisazione: "A febbraio scorso, poi, si è trovato un accordo di massima con un soggetto e ora si sta lavorando per poter chiudere. A febbraio Gallo aveva già avviato questi contatti per la cessione, per garantire alla società lunga vita".

Facendo sempre un salto indietro, si trova anche la risposta di Luca Gallo, su Youtube, dove in un video si possono ascoltare le parole direttamente con la voce dell'interessato nella conferenza stampa post ricovero a Marzo 2022: "Nessuno si è presentato da me, io invito pubblicamente chiunque lo avesse fatto a dirlo pubblicamente. Non c' stato nessuno. Questa è la verità dei fatti".

In questo botta e risposta a distanza, ci sta l'unica verità dei fatti. Che è cronaca, che è giornalismo ma anche musica. Basta avere buona memoria e non dimenticare, come cantava il grande Lucio Battisti in Mi ritorno in mente "C'è qualcosa che non scordo. C'è qualcosa che non scordo. Che non scordo...". Intanto a Vicenza sperano che la farsa continui. Basta mettere un "microfono sotto la bocca" dei protagonisti e il lavoro è fatto.