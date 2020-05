Ripresa Serie B: spunta la possibile data

Non solo la Serie A, anche la Serie B si prepara al ritorno in campo a giugno. L’ipotesi di rivedere le squadre scendere sul terreno di gioco è sempre più probabile. In questo modo i verdetti saranno ufficiali e conquistati giocando. Secondo quanto si apprende, esisterebbe già anche una data per la ripresa ufficiale delle partite: il 23 giugno.

Serie B, la possibile data

Se la Serie A deve decidere se riparte il 13 o il 20 giugno, il campionato cadetto di interroga su qualche sia la data migliore. Sicuramente tra il 20 e il 27 giugno in modo da chiudere la stagione entro il 20 agosto. A seguito delle dieci giornate rimaste, toccherà poi ai playoff e playout che occuperanno cinque slot in calendario. Tutti i club di Serie B, dopo l’iniziale incertezza, avrebbero fatto fronte comune per permettere al campionato di concludersi in campo nel pieno rispetto del merito sportivo onde evitare polemiche sul congelamento delle posizioni. Ruolo importante anche l’aspetto economico con sponsor e tv grandi protagonisti. Alcune squadre hanno già fatto ritorno per gli allenamenti mentre altre si preparando ai test e ai tamponi nel rispetto del protocollo.