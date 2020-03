Riscatto Spezia: Pescara k.o. 2-0. Pari tra Chievo e Ascoli

Lo Spezia torna subito al successo. Dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato, i liguri battono agevolmente il Pescara realizzando il decimo risultato utile consecutivo davanti ai propri tifosi. Il primo tempo è favorevole ai padroni di casa che si rendono pericolosi a più riprese, specialmente con Maggiore, ma il portiere ospite Fiorillo è strepitoso in due occasioni. Nella ripresa si sblocca il punteggio, complice uno sfortunato autogol di Scognamiglio che spedisce il pallone nella porta biancoazzurra. Lo Spezia completa l’opera con la rete di Gyasi con un facile tap in. Per il Pescara la crisi continua.

BOTTA E RISPOSTA – Finisce in parità l’altro posticipo. Chievo Verona e Ascoli non vanno oltre l’1-1. Nel primo tempo l’incontro si sblocca grazie a Djordjevic che va in gol al 39′ su assist di Vignato. Nella ripresa arriva la risposta dei marchigiani: Renzetti sbaglia il rinvio e Ninkovic non si fa pregare, trovando un pari prezioso per gli ospiti. Nonostante le varie occasioni da entrambe le parti, non si sblocca il risultato.