Salernitana a un passo dalla A. Balotelli c’è, Lecce frenato. Ascoli salva

Scoppiettante penultimo turno di Serie B

Penultima giornata di Serie B che non ha ancora svelato ufficialmente chi accompagnerà l'Empoli in A. La Salernitana però avendo battuto la capolista oggi per 2-0 ha più di un piede nel massimo campionato visto chiuderà il campionato sul terreno della retrocessa Pescara. Il Monza ha vinto a Cosenza lasciando a due punti il distacco dalla compagine campana. Pareggio per 2-2 casalingo del Lecce contro una indomabile Reggina. Per i playoff successo del Venezia e ko del Cittadella ad Ascoli. Successo del Chievo sul terreno della retrocessa Entella. Per la zona retrocessione si è salvato l'Ascoli a 90' dalla fine con la squadra di Sottil che ha steso il Cittadella. Pordenone e Cosenza si giocheranno la salvezza nello scontro diretto di lunedì al ‘Teghil’. In caso di vittoria, i silani rossoblù giocherebbero i play-off proprio contro i ramarri. In caso contrario, la squadra di Domizzi conquisterebbe la salvezza senza passare dai play-out.