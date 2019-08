Salernitana, ecco Cerci: l’ex Toro ritrova Ventura

La Salernitana mette a segno un colpo importante. Il club campano, infatti, ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno offensivo Alessio Cerci. L’ex Torino, reduce da un momento difficile, ha accettato la proposta della società militante in Serie B. Il giocatore ritroverà il granata, colore delle sue stagioni nel capoluogo piemontese, e l’allenatore Giampiero Ventura, colui che lo lanciò su alti livelli nel 2013/14, la stagione dell’approdo in Europa League. Per Cerci è l’occasione per rilanciarsi dopo alcune annate trascorse con un rendimento sottotono. L’avventura all’Atletico Madrid è stata il preludio ad un periodo estremamente complicato, con i prestiti a Milan e Genoa ed i trasferimenti all’Hellas Verona e al Ankaragucu.