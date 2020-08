Salernitana, ufficiale l’arrivo dell’ex tecnico del Trapani Castori

Dopo aver archiviato con grande amarezza la sua avventura a Trapani, Fabrizio Castori cambia club ma non i colori. Per il tecnico 66enne un passaggio sempre in granata dal club siciliano alla Salernitana. Castori prende il posto di Gian Piero Ventura. Ecco il comunicato ufficiale sul sito della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabrizio Castori e di avergli affidato la guida della prima squadra. Il tecnico ha firmato con il club granata un contratto annuale con opzione per il secondo. Faranno parte dello staff tecnico l’allenatore in seconda Riccardo Bocchini, il preparatore atletico Carlo Pescosolido e il match analyst Marco Castori”.

Queste le prime parole di mister Castori da nuovo allenatore della Salernitana: “Sono molto contento di aver raggiunto l’accordo con la Società granata. Ringrazio i Presidenti Lotito e Mezzaroma per avermi dato la grande opportunità di tornare in una piazza importante di cui conosco già la passione e l’incredibile entusiasmo”.