Sasso contro pullman del Benevento: parabrezza sfondato ma autista evita il peggio

Paura per la squadra giallorossa in viaggio verso Perugia per il match odierno

Redazione ITASportPress

Il pullman del Benevento, diretto a Perugia per il match di Serie B di questo pomeriggio allo stadio Renato Curi, è stato colpito nella serata di ieri da un grosso sasso che ha colpito il parabrezza. Il fatto è avvenuto durante il viaggio lungo la E45 all’altezza di Todi.

Da quanto si apprende, solo il sangue freddo dell’autista ha fatto sì che il pullman non sbandasse pericolosamente coinvolgendo altri veicoli e rischiando di causare un incidente davvero pericoloso.

Come riporta 'Umbria24', il pullman della squadra sannita è stato colpito da una grossa pietra che ha mandato in frantumi il vetro anteriore del mezzo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito anche se la paura è stata tanta. Il Benevento è arrivato a Perugia con un'ora e mezza di ritardo a causa di questo episodio. Fabio Caserta ha commentato l'accuduto così: "Si è trattato del gesto di un folle, non ci sono altre spiegazioni, i calciatori e tutti noi abbiamo pensato al peggio perché il fragore è stato forte. L’autista è stato bravissimo e fortunatamente non ci sono state conseguenze".

Le forze dell’ordine stanno indagando ma sono certe che si tratti di un atto deliberato e seguono più piste.