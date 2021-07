Scibilia: “Tacopina ha preso la Spal per 3 milioni? Ferraù dice cose inesatte”

Botta e risposta tra Ferrau' e il consulente di Tacopina

Il veleno è nella coda. Il presidente della Sigi Giovanni Ferraù, società proprietaria del Catania, oggi al termine di una conferenza stampa per fare il punto sul club etneo, rispondendo a una domanda di un giornalista su Joe Tacopina, il frontman di una cordata americana che voleva acquistare il Catania Calcio, preferendo poi la Spal dopo che la trattativa si è arenata, ha risposto così. "Non so se ha concluso con la Spal Joe Tacopina ma mi pare di no. Tacopina ha preferito la squadra di B con 3 milioni piuttosto che, detto da lui, prendere il Catania con 15 milioni subito da investire". Battuta che non è sfuggita al braccio destro dell'avvocato americano, il commercialista veneziano Dante Scibilia, che ha replicato: "Non so come Ferrau' abbia fatto questa valutazione. La Spal non vale 3 milioni di euro e Tacopina non si è impegnato per questa cifra. Dunque smentisco categoricamente Ferrau' visto che quello che ha detto non corrisponde al vero".