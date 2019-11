Scuffet ferma il Cosenza: lo Spezia strappa il pari, è 1-1

Il Cosenza si illude, ma alla fine resta con un punto che lascia l’amaro in bocca. Merito della reazione dello Spezia, bravo a cogliere un pari prezioso e a chiudere il match del San Vito-Gigi Marulla sul risultato di 1-1. Il primo tempo è tutto a favore dei padroni di casa. Il Cosenza aggredisce lo Spezia e si rende pericoloso con Riviere dopo soli 5 minuti: prodigioso Scuffet. Il portiere si ripete su Kanoute, ma nulla può sullo stesso Riviere che al 39′ porta in vantaggio i calabresi con una perfetta girata. Il Cosenza continua a macinare gioco anche nella ripresa e sfiora il bis con Machach, stoppato ancora una volta da uno strepitoso intervento di Scuffet. Nel miglior momento della squadra di casa arriva il pareggio dello Spezia: Ragusa conclude un triangolo perfetto e trova il diagonale vincente al 63′. I liguri restano in 10 per l’espulsione di Ramos per somma di ammonizioni.