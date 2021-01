Serie B, a Paloschi risponde Ciofani: Cremonese ferma la Spal che forse ha pensato alla Juve

Si è chiusa la 19^ giornata di Serie B della domenica con un pareggio. A Cremona la lanciata Spal, che veniva da due vittorie consecutive e il successo contro il Sassuolo in Coppa Italia, non è andata oltre l’1-1 allo Zini. La squadra di Pecchia gioca un primo tempo quasi perfetto sfiorando il gol in molte occasioni con la squadra di Marino in difficoltà nell’uscire dalla propria meta’ campo. Nella ripresa la musica non cambia ma all’improvviso e’ la Spal a segnare con Paloschi al 18′ su cross di Sala. La Cremonese sembra perdere smalto ma al 39′ su un cross sporcato da una deviazione la palla arriva a Ciofani sul palo lontano che in girata beffa Berisha fino a quel momento apparso insuperabile. La cura Pecchia ha portato quattro punti in due gare. La Spal ha sofferto nel finale forse qualcuno degli uomini di Marino ha pensato alla sfida di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì prossimo.