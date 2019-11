Serie B, anche l’incasso di Cittadella-Pisa sarà devoluto al Comune di Venezia

Un’altra bella iniziativa arriva dalla Serie B per aiutare la città di Venezia, nei giorni scorsi vittima dell’alta marea che ha danneggiato gran parte della splendida città della laguna. Dopo Chievo-Virtus Entella, infatti, anche l’incasso del mach in programma domenica al Tombolato fra Cittadella e Pisa sarà interamente devoluto al Comune di Venezia: la società veneta sui propri canali social ha spiegato di aver attivato un conto corrente speciale proprio per far fronte ai danni procurati al capoluogo della regione. Una prevendita cominciata questa mattina – lunedì 18 novembre – sul circuito TicketOne e che proseguirà fino a domenica. Non ci sono limitazioni, né per la residenza né per la tessera del tifoso. Il Tombolato può contenere oltre 7.500 spettatori, riempirlo significherebbe tanto per Venezia, le sue bellezze e la sua gente.