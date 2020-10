Si è concluso l’ultimo incontro per la seconda giornata di Serie B tra il Vicenza e il Pordenone. Al termine dei 90′ è uscito fuori un pareggio per 1-1 al Romeo Menti con gli ospiti in vantaggio con Diaw al 54’ e raggiunti poi da Cappelletti al 62’. Un risultato che non smuove la classifica dei due club, che restano rispettivamente a 1 e 2 punti dopo due giornate disputate.