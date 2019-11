Serie B, Ascoli da impazzire: super Scamacca, Cosenza ribaltato 3-2. Pari a Cittadella

Nel pomeriggio di oggi – domenica 24 novembre – si sono disputate altre due partite della tredicesima giornata del campionato di Serie B. Si registra la grandissima vittoria in rimonta dell’Ascoli: sotto 2-0 in casa contro il Cosenza dopo pochi minuti, con reti di Rivière e Bruccini su rigore, la squadra di Zanetti compie una super rimonta. Ninkovic accorcia nel primo tempo, poi nel finale ci pensa Scamacca, bomber dell’Under 21, a segnare una doppietta che rimarrà certamente impressa nella sua mente per molto tempo: bianconeri quinti col Pescara a 20 punti, in piena zona playoff, Cosenza in posizione playout a quota 12. Per quanto riguarda Cittadella-Pisa, ne è uscito un pareggio per 1-1 con un gol per tempo: apre le marcature Pianto per i toscani, riequilibra tutto capitan Iori per i veneti con un rigore nella ripresa. Cittadella terzo insieme al Crotone con 21 punti, Pisa a metà classifica.