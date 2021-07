Serie B, avv. Vigna non esclude campionato a 19 squadre senza il Chievo

L’avvocato Mario Vigna, luminare del diritto applicato allo sport, che ha provato a far chiarezza sul caso Chievo

Tre l’esclusione dalla prossima Serie B e il possibile ripescaggio del Cosenza. L’estate del Chievo si preannuncia turbolenta, in attesa del responso del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. “Al momento, è l’unica strada che la società clivense può percorrere. E poi non è detto che possa diventare un vicolo cieco: un’eventuale decisione potrà essere anche ridiscussa al Tar del Lazio”: parole dell’avvocato Mario Vigna, luminare del diritto applicato allo sport, che ha provato a far chiarezza sul caso Chievo in esclusiva ai microfoni di SerieBnews.com.