Serie B, Balata: “Ci auguriamo che il Var venga introdotto dalla prossima stagione”

“Ci auguriamo di avere il Var per playoff e playout, per poi introdurlo a pieno regime dalla prossima stagione”. Così Mauro Balata, il presidente della Lega B, ai microfoni dell’emittente pisana 50 Canale, soffermandosi su varie tematiche che riguardano il campionato cadetto, naturalmente: “Sono da sempre favorevole alla tecnologia e ho portato avanti personalmente questa strada per la Serie B in maniera convinta. È naturale che esistano criticità, ma è uno strumento che nel corso del tempo ha dato grandi risultati e a mio avviso anche dal punto di vista dell’asset patrimoniale della cadetteria può portare benefici. Stando ai regolamenti, dovremo adottare il Var per alcuni mesi in via sperimentale e cerchiamo di avere il via libera entro la fine dell’anno, dopo alcuni passaggi obbligati. Con la dovuta prudenza, come detto, potremmo averlo per playout e playoff, così da usarlo definitivamente dall’annata 2020-21. Ogni settimana stiamo operando le verifiche del caso”.