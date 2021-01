Serie B, Balata: “La pandemia ha avuto effetti devastanti sul calcio ma la FIGC ha mostrato grandi capacità”

Il presidente della Serie B, Mauro Balata ha voluto elogiare il lavoro svolto dalla FIGC in favore del campionato di cadetteria: “La pandemia sta avendo effetti devastanti e il calcio sta facendo ogni sforzo e sacrificio per reggere l’impatto di una crisi paragonabile a quella del 1929 – dichiara Balata – . La FIGC sta dimostrando grande capacità e presenza al fianco delle società e questo è molto importante. Adesso lo Stato dovrà mostrare maggior attenzione nei confronti del calcio, un economia che genera lavoro per moltissime persone. I club hanno bisogno di essere supportati con mezzi straordinari e con continuità”.