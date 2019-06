Serie B, Balata sul caos Palermo: “C’è preoccupazione. Nel caso, riammesso il Venezia”

Il presidente della Lega B Mauro Balata è stato intercettato dai microfoni di SportMediaset.it per parlare del caso Palermo e di chi, eventualmente, prenderà il posto dei rosanero nel prossimo campionato cadetto: “Il Palermo ha grande tradizione sportiva e calcistica, con una tifoseria appassionata – ha detto Balata -. Tutto quello che sta accadendo non dipende da noi, ho cercato di far di tutto da mesi per portare avanti una politica che fosse anche di trasparenza e di rispetto delle regole. Ho cercato di agevolare delle società sane e degli imprenditori virtuosi e appassionati di cui il calcio ha bisogno. La parola passerà alla Figc e alla Covisoc, non nascondo che la preoccupazione è tanta”.

Sarà il Venezia, nel caso, ad essere riammesso in Serie B: “I lagunari, a seguito della riforma degli articoli 49 e 50 delle NOIF e a seguito del famoso blocco dei ripescaggi con i nuovi criteri che prevedono le riammissioni soltanto delle società retrocesse dalla B alla C, sarebbero i primi ad averne diritto. Dovrà svolgere tutti gli adempimenti, dopo di che se ci saranno dei vuoti di organico avrà diritto di essere riammesso. La serie B del prossimo anno sarà a 20 squadre, è stata fatta una riforma che ritengo giusta”.