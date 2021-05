Serie B, Baroni a Lecce e Aglietti alla Reggina

Occupate altre panchine in Serie B

Due le panchine che oggi sono state occupate: quella del Lecce e quella della Reggina. I giallorossi dopo la delusione per la mancata promozione diretta in Serie A e la successiva eliminazione in semifinale playoff, hanno trovato l'accordo con il tecnico Marco Baroni (ex Reggina), che prenderà il posto di Eugenio Corini in panchina. Accordo già ufficializzato dal Lecce sul proprio sito ufficiale, con l'allenatore ex Benevento che ha firmato un contratto di un anno con opzione per il prolungamento anche per la stagione 2022/2023. A Barone, quindi, il compito di inseguire la Serie A alla guida della squadra giallorossa, di cui è stato anche calciatore tra il 1987 e il 1989 con 68 presenze e 5 reti. Questo il comunicato con cui la società ha ufficializzato l'accordo e lo staff: "L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Marco Baroni. Il tecnico ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione per il prolungamento fino alla stagione 2022/23. Formano lo staff tecnico a disposizione di mister Baroni l’allenatore in seconda Fabrizio Del Rosso, i preparatori atletici Giovanni De Luca, Federico Di Dio, Andrea Petruolo ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli", si legge sul sito ufficiale del Lecce.