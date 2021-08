Serie B, bene Brescia, Cremonese e Benevento. Crotone pareggia perde la Spal

Non sono mancate le emozioni in questa prima giornata di B

Si è conclusa la prima giornata del campionato di Serie B. Vittoria in trasferta del Brescia passato sul terreno della neopromossa Ternana. Vince anche il Benevento contro l'Alessandria per 4-3. Ko a Pisa la Spal con Tacopina in tribuna.