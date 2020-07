Serie B, bene Cittadella e Chievo. Per la salvezza colpaccio del Cosenza a Empoli. Trapani passa a Perugia

Penultimo turno di Serie B con tanti gol e clamorosi passi falsi interni come quelli di Empoli e Perugia, compagini battute da Cosenza e Trapani. Bella la prova dei calabresi e dei siciliani che si sono imposti con il punteggio di 5-1 e 1-2. Risorge il Cittadella dopo una lunga serie di sconfitte mentre per i playoff importante successo esterno del Chievo. Per la salvezza da segnalare la vittoria preziosa del Pescara sul Livorno.

Serie B, 37esima giornata: risultati e tabellini

Lunedì 27 luglio

Juve Stabia-Cremonese 1-2 (9′ Ciofani, 85′ Ciofani, 95′ Rossi)

Pisa-Ascoli 1-0 (45′ Siega)

Empoli-Cosenza 1-5 (5′ Bittante, 12′ Riviere, 32′ Carretta, 63′ Baez, 67′ La Mantia, 80′ Riviere)

Perugia-Trapani 1-2 (23′ Grillo, 26′ Falcinelli, 92′ Luperini)

Cittadella-Venezia 1-0 (93′ Proia)

Pescara-Livorno 1-0 (52′ Maniero)

Pordenone-Salernitana 1-1 (18′ Burrai, 26′ Di Tacchio)

Spezia-Entella 0-0

Crotone-Frosinone 1-0 (80′ Gomelt)

Benevento-Chievo Verona 0-1 (10′ Garritano)

Serie B giornata 37, la classifica

Benevento 83

Crotone 68

Spezia 58

Pordenone 57

Cittadella 55

Chievo 53

Pisa 53

Frosinone 53

Salernitana 52

Empoli 51

Cremonese 48

Entella 48

Venezia 47

Ascoli 46

Perugia 45

Pescara 45

Cosenza 43

Juve Stabia 41

Trapani 41

Livorno 21